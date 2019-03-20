«فريق الإنقاذ» يستعد لإعادة التصنيف «الثقيل»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

بدأت، أمس، فعالية إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن فئة «الثقيل»، من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة.

وجرى افتتاح الفعالية في فندق شاطئ الراحة، بحضور قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، وتضمنت عرض فيلم عن سرعة الاستجابة الدولية للفريق خلال الأزمات والكوارث.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء علي خلفان الظاهري، بذل المزيد من الجهود من خلال إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وتقديم الأفضل بالتعاون مع الشركاء في المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

وتطرّق إلى مشاركة الإمارات في إغاثة المنكوبين بالبلدان التي تتعرّض للكوارث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى جهود القيادة عام 2005 لتأسيس الفريق، الذي حصل في 2009 على التصنيف المتوسط، وفي 2103 «الثقيل».

وعبّر عن تقديره للفريق الذي جعل من شرطة أبو ظبي جزءاً من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، بتقديم الدعم والعون في مجالات البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، وللمتضررين من الكوارث والزلازل حول العالم.