مواطنون يتسلمون قرارات تملك مساكنهم خلال 3 دقائق في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتزامن مع "يوم السعادة العالمي"، مبادرة "سيارة السعادة" التي تمكن مواطني الدولة، الحاصلين على مساكن حكومية، من تملك مساكنهم وإصدار قرار التمليك بشكل فوري دون الانتظار مدة 120 يوماً للحصول على الخدمة، والتي تستمر ثلاثة أيام، بدأ من أمس، وحتى صباح الغد، حيث استلم أول مواطن، أمس، قرار تملك مسكنه خلال ثلاث دقائق في موقع الحدث بدلا من انتظاره 120 يوما لتقديم طلبه عبر الموقع الالكتروني.

وقالت مديرة إدارة الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية، ابتسام محمد الغويص السويدي، لـ الامارات اليوم، إن الوزارة قامت، صباح أمس، بتسليم 35 مواطنا قرارا بتملك مساكنهم الحكومية بشكل فوري بعد احضارهم للمستندات اللازمة ومرور عام كامل على سكنهم في المساكن الحكومية.

وأوضحت أن من شروط تسليم قرار تملك المسكن أن يكون المواطن قد سكن في مسكنه الحكومي لمدة عام كامل، وأن يحضر معه فاتورة كهرباء تكون مسجلة باسمه، إضافة إلى بطاقة الهوية.

وأضافت أن الوزارة اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين بمناسبة يوم السعادة من 120 يوما إلى يوم واحد، وذلك من خلال ربط النظام الالكتروني بعدد من الجهات المعنية المحلية والاتحادية في الدولة للموافقة على قرار تملك المسكن الحكومي.

وأشارت إلى أن القانون يسمح للمواطن باستلام قرار تملك مسكنه بعد مرور عام من استلامه مفاتيح المسكن، وذلك للتأكد من سكنه في المسكن الحكومي بشكل رسمي، وتابعت أنه تم رفض بعض الطلبات لعدم مرور عام على سكنهم في المساكن الحكومية.

وأضافت أنه لا يوجد أي غرامات، أو مخالفات على المواطن، في حال عدم تقديمه طلب للحصول على قرار تملك مسكنه الحكومي، وأن الوزارة تقدم خدمة مجانية لمساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم لتسليمهم قرار تملك مساكنهم وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأضافت أن الوزارة بصدد الاستمرار في المبادرة وعدم اقتصارها في (يوم السعادة) بحيث ستتواجد (سيارة السعادة) في مختلف مناطق الدولة لتقديم الخدمة للمواطنين في مناطقهم السكنية.