إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تخطيط الحوادث البسيطة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تزامنا مع عام التسامح، أعلنت شركة "رافد" لحلول المركبات في إمارة الشارقة عن إعفاء أصحاب الهمم من رسوم إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة البالغة 400 درهم، بشرط توفر بطاقة تدل على أن لديه إعاقة صادرة عن جهة رسمية بالدولة.

وتفصيلا، قال مدير وحدة الحوادث في شركة رافد عبدالرحمن الشامسي، إن الشركة قررت إطلاق مبادرة لإعفاء أصحاب الهمم من الرسوم بالتزامن مع عام التسامح، وبشكل دائم، إضافة إلى ان هذه المبادرة تلبي رؤية وتوجيهات القيادة بالدولة بالاهتمام بهذه الفئة التي تستحق التقدير والعمل من اجلها لخرطها بالمجتمعات.

وتابع أن الشركة قررت تحمل كافة الإجراءات والرسوم المترتبة على هذه فئة لإصدار التقارير الخاصة بالحوادث البسيطة في حال كان الطرف المتسبب من أصحاب الهمم والذي يترتب عليه مبلغ 400 درهم، إذ سيتم إعفائه منها في حال كان بحوزتها بطاقة رسمية من الجهات المعنية بالدولة تثبت بأنه من أصحاب الهمم.