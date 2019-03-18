إنجاز 75% من المسح الصحي في دبي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تمكنت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، من إنجاز أكثر من 75% من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي في الإمارة.

ويأتي المشروع، الذي يستهدف 2800 أسرة مواطنة ومقيمة، إضافة إلى التجمعات العمالية، ضمن جهود الهيئة المستمرة لمعرفة الواقع الصحي في الإمارة، والتغيرات والاتجاهات التي طرأت عليه منذ عام 2014، ضمن استراتيجية دبي وتوجهاتها وأهدافها الرامية إلى توفير نموذج صحي عالمي يحتذى.

وقال مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في الهيئة، خالد الجلاف، إن الهيئة تستخدم في المسح استمارات إحصائية ذكية، لتطوير العمليات الفنية والتقنية والإدارية لتكون متماشية مع استراتيجية التحول الذكي لحكومة دبي، حيث ينفذ المسح من خلال أجهزة وبرمجيات ذكية، تم تطويرها في مركز دبي للإحصاء، بحيث تتدفق البيانات بشكل مباشر من الميدان فور استيفائها وربطها بقواعد البيانات الإحصائية، بعد متابعتها والتدقيق عليها ومتابعة سير العمل في المشروع بشكل مستمر في مختلف المناطق من خلال المكتب الفني للمسح.

وأوضح أن المسح يتضمن فحوصاً طبية ميدانية لقياس ضغط الدم والطول والوزن، إضافة إلى سحب عينات الدم لقياس مستوى السكري في الدم، من خلال طاقم تمريضي متخصص ومؤهل من ممرضي هيئة الصحة في دبي.

وأكد الجلاف أهمية المشروع في معرفة المؤشرات التي تعكس مدى جودة تقديم الخدمات الصحية، والحالة الصحية لسكان الإمارة، وانتشار الأمراض المزمنة، ومدى انتشار السمنة بين الأطفال والبالغين وكبار السن، ومعرفة بعض المؤشرات التي تقيس مدى الوعي بالأمراض النفسية، ومؤشرات أنماط الحياة، وتغطية التطعيمات، والإنفاق على الصحة، للمساعدة في اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات المناسبة، التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الصحي، وتعزيز التنمية الشاملة بإمارة دبي.