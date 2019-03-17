8 محاذير يجب تجنبها عند سقوط الأمطار الغزيرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حددت شرطة رأس الخيمة 8 محاذير وارشادات يجب تجنبها عند هطول الأمطار وجريان الأودية.

1- لا تجازف بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره.

2- لا تقترب من مجرى الأودية والسيول خشية انهيار حوافها.

3- لا تجازف بدخول مجرى الوادي لأن المياه المندفعة قد تداهمك.

4- احذر من المياه الأمطار لأنها قد تغمر الطرق والجسور.

5- انتبه واسلك الطرق المعتادة فهي أكثر أمنا .

6- انتبه فالنظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار ويؤدي للسقوط.

7- احذر فالأمطار الغزيرة وجريان الأودية قد يؤثران في ميلان الطرق ويسببان الانجرافات.

8- احذر من خطر ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه والسيول.