8 محاذير يجب تجنبها عند سقوط الأمطار الغزيرة

حددت شرطة رأس الخيمة 8 محاذير وارشادات يجب تجنبها عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
1- لا تجازف بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره.
2- لا تقترب من مجرى الأودية والسيول خشية انهيار حوافها.
3- لا تجازف بدخول مجرى الوادي لأن المياه المندفعة قد تداهمك.
4- احذر من المياه الأمطار لأنها قد تغمر الطرق والجسور.
5- انتبه واسلك الطرق المعتادة فهي أكثر أمنا .
6- انتبه فالنظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار ويؤدي للسقوط.
7- احذر فالأمطار الغزيرة وجريان الأودية قد يؤثران في ميلان الطرق ويسببان الانجرافات.
8- احذر من خطر ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه والسيول.