"التوطين": 30 ألف فرصة عمل للمواطنين في العام الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، عن أن الوزارة تستهدف خلق 30 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، خلال العام الجاري.

وقال: نسعى إلى تحقيق توطين 5% في القطاع الخاص كأحد أهداف الأجندة الوطنية 2021

وأضاف: لدينا 3 مراحل لتحفيز التوطين في القطاع الخاص، بدأنا تنفيذها في العام الماضي ومستمرون في ذلك

وأشار إلى أن الوزا ة نظمت 100 يوم مفتوح للتوظيف على مستوى الدولة في 2018

وذكر أنه تم توفير 20225 فرصة عمل عرضتها جهات خاصة للمواطنين في 2018، وكان العدد المستهدف 15 ألف مواطن، وتم توظيف أكثر من 11 ألف مواطن.