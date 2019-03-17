شرطة أبوظبي تدعو لتخفيض السرعة إلى80 أثناء الغبار

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة ، وأخذ الحيطة والحذر خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار، واتباع إجراءات السلامة في مثل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامة الجميع .

ودعت السائقين إلى خفض السرعات إلى 80كلم/ الساعة، وترك مسافة أمان كافية تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي خلال الظروف الجوية المتقلبة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة والمتغيرة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق ، والتي تنبه السائقين بتغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة .

كما حثت على الوقوف على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الغبار،

واستخدام الإشارات التحذيرية في حالة التوقف التام عند تعرضهم لأي طارئ يتعلق بالسلامة المرورية، وتشغيل أنوار المركبة في فترة النهار عند صعوبة الرؤيةو الانتباه الكامل وعدم الانشغال بالهاتف .