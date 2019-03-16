ارتفاع تدريجي في الحرارة اليوم.. والأمطار مستمرة إلى غدٍ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، غائماً صباحاً، يصبح مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تظل مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 20 و35 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على بعض المناطق، وطقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة كانت رعدية أحياناً، ورياحاً مثيرة الأتربة والرمال.

وأرجع المركز حالة عدم الاستقرار الجوي إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض جوي علوي، ما عمل على تدفق السحب حتى صباح أمس من الغرب باتجاه الدولة، خصوصاً على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مؤكداً أن كميات السحب ستقل على الدولة صباح اليوم.

وعن حالة الطقس غداً، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة خصوصاً على السواحل وشمال الدولة، مع استمرار سقوط أمطار متفرقة، تظل رعدية أحياناً خصوصاً شمالاً وشرقاً، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع المساء والليل، وتراوح سرعتها بين 25 و40 كم/‏س، تصل إلى 55 كم/‏س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وأفاد بأن يوم الاثنين سيشهد طقساً غائماً صباحاً خصوصاً شمالاً وشرقاً، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار، على أن يصبح مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 25 و40 كم/‏س، تصل إلى 55 كم/‏س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تبقى الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، خصوصاً في البداية، كما تكون مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 25 و40 كم/‏س، تصل إلى 55 كم/‏س أحياناً على البحر الذي يظل مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.