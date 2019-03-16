إعفاء المواطنين من تأشيرة كولومبيا

المصدر: بوغوتا - وام

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقر سفارة الدولة لدى بوغوتا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كولومبيا.

ووقع سموه، خلال الزيارة، اتفاقية مع كولومبيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين الإمارات وكولومبيا لحاملي جوازات السفر العادية.

وفي التفاصيل، أزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائبة وزير خارجية كولومبيا، لوز ستيجا هارا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى كولومبيا يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت لوز ستيجا هارا، أن افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى كولومبيا من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وكولومبيا من تطوّر مستمر في العديد من المجالات.

حضر الافتتاح سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي ماركيز، في بوغوتا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له.

وبحث سموه والرئيس الكولومبي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

كما التقى سموه رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا، إرنستو ماسياس توفار، حيث أكد سموه أن العلاقات بين الإمارات وكولومبيا تشهد نمواً مستمراً وتطوّراً ملحوظاً في العديد من المجالات.

ووقّعت الإمارات وكولومبيا على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين لحاملي جوازات السفر العادية، حيث وقّع الاتفاق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ولوز ستيجا هارا، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كولومبيا.

وبحث سموه ونائبة وزير خارجية كولومبيا العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال غداء عمل أقامته تكريماً لسموه والوفد المرافق له.

وعقد سموه مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع هارا، أكد خلاله أن لقاءه مع نائبة وزير خارجية كولومبيا شهد مباحثات مثمرة وبناءة، حيث تم التطرق إلى العديد من مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، وقال سموه إن «علاقة دولة الإمارات بجمهورية كولومبيا في تطور مستمر، حيث تشمل العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والثقافة».

وأضاف سموه «أنه يمكن لهذه العلاقة أن تتوسع لتشمل التعاون في مجال الغذاء وقطاع الخدمات والسياحة». وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع جمهورية كولومبيا في محاربة التطرف والإرهاب.

وفي هذا السياق، أشار سموه إلى أن الإمارات أدانت بشدة الهجوم الانتحاري الذي حدث مطلع شهر يناير الماضي داخل فناء أكاديمية شرطة «سانتاندر» العامة في العاصمة بوغوتا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع حكومة كولومبيا وأهالي الضحايا وذويهم.

- الدولة تتضامن مع جمهورية كولومبيا في محاربة التطرف والإرهاب.