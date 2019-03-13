بلدية أم القيوين تنفذ حملات لتنفيذ قرارات تنظيم الصيد

المصدر: أم القيوين ـ وام

نفذت بلدية أم القيوين حملات مكثفة لإنفاذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، ابتداء من الأول من مارس حتى 30 أبريل المقبل.

كما نفذت حملة توعية بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، على أن يبدأ الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش في مياه الدولة مع بداية مارس حتى نهاية يونيو، وتعريف الصيادين بالتشريعات.

وأكدت مديرة قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في البلدية، ميثاء جاسم شافي، أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة العامة للبلدية، والتي تشمل تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أصحاب المحال في سوق السمك، والمحال التجارية بالإمارة، للتأكد من التزامها ببنود قرار صيد الأسماك الذي يمنع صيد الشعري والصافي العربي.