حضانة جديدة لأطفال موظفات «طرق دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

افتتح المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، المقر الجديد لحضانة «طفلي»، التي تُعنى بأطفال الموظفات في الهيئة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية للحضانة من 80 إلى 120 طفلاً وطفلة.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز الراحة واطمئنان موظفات الهيئة على أبنائهن، وتسهم التوسعة في حضانة الهيئة في زيادة عدد المستفيدات من هذه الخدمة المجتمعية، التي تسعى إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة ومريحة للموظفات بتوفير الرعاية اللازمة لأطفالهن، الأمر الذي يرفع معدل رضاهن الوظيفي، ما يُمكنهم من أداء مهامهن الوظيفية بشكل مثالي، موضحاً أن هذا الإنجاز يدخل في إطار حرص الهيئة على تمكين المرأة الموظفةـ عبر تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والعملية.

وتجول الطاير في مرافق الحضانة، التي تتضمن عدداً من الفصول، موزعة على أعمار الأطفال الملتحقين بها (أربعة أشهر إلى 12 شهراً)، و(عام إلى عامين)، و(عامان إلى ثلاثة أعوام)، و(ثلاثة إلى أربعة أعوام)، وتشتمل الحضانة على عيادة مرخصة من هيئة الصحة، وغرفة للرضاعة، وأخرى لنوم الأطفال، إضافة إلى مطبخ، ودورات مياه لأصحاب الهمم، وأحواض غسيل مصممة طبقاً لأطوال الأطفال، كما تم تصميم المرافق بشكل يضمن تنمية مهارات الأطفال، والقدرة على التفكير والتخيل، وتصميم المساحات في الفصول وممرات الحضانة بشكل يضمن انسيابية وحرية حركة الأطفال.