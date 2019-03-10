محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان شعلة الأمل ويشاركان في أعمال خلوة الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تأسست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم و قطعت شوطا في تسريع دمجهم، وهي ماضية في مسيرة تهيئة الفرص لهم ليكونوا أفرادا فاعلين في مسيرة التنمية في الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أعمال "خلوة الهمم" التي عقدت اليوم الأحد 10 مارس الجاري في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك تزامنا مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

و قال سموه: " شاركت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبحضور أصحاب الهمم في جلسات "خلوة الهمم"، ووقعنا على وثيقة خلوة أصحاب الهمم.. واستقبلنا شعلة الأمل ضمن التحضير لفعاليات الأولمبياد الخاص.. وأعلنا عن مبادرات لتعزيز مسيرة الدمج والتمكين لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا".

وأضاف سموه: "خلوة الهمم كانت بمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم.. ليخرجوا بأفكار ومبادرات لهم.. وينفذوها بأنفسهم.. ونحن وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية نقدم لهم كامل الدعم".

وقال سموه: "سندعم أصحاب الهمم بالمبادرات والتشريعات والسياسات.. والهدف إيصال أصحاب الهمم فوق القمم.. فهم أصحاب همم عالية.. وطموحات كبيرة.. وإرادة قوية".

و تأتي خلوة الهمم في إطار تعزيز تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم في جميع البرامج والقطاعات الوطنية، حيث خصصت الخلوة 8 محاور رئيسية هي الرياضة، وجودة الحياة، والتعليم والعمل، والتمثيل الدولي، والصحة، والثقافة، واستشراف الخدمات، والإعلام، حيث شارك في الخلوة أصحاب السمو ومعالي الوزراء وشخصيات وطنية إلى جانب حضور عدد من أصحاب الهمم والمختصين في المجالات الاجتماعية.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تنظيم الأولمبياد الخاص يمثل دافعا لمواصلة النجاح في مختلف المجالات وقال : " نحن على ثقة بأنه سيكون حدثا استثنائيا ومميزا بتميز أصحاب الهمم وبإرادتهم وهمتهم" .

و أضاف سموه : "الألعاب العالمية أكثر من مجرد حدث رياضي على مستوى عالمي، فهي لنا حافز لتقديم المزيد من الإمكانيات والخطوات لدمج أصحاب الهمم في مجتمعنا وفي المنطقة والعالم أجمع و..ثقتنا بأصحاب الهمم عالية بعلو همتهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة وصولا إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية".

وأشاد سموه بجهود حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، وتؤكد هذه الخلوة على هذه الأمر، وترسل رسالة انسانية من الإمارات إلى كل العالم لما تحمله من معان سامية في المسؤولية المجتمعية المشتركة.

فيما أعلن في نهاية الخلوة عن اعتماد أكثر من 31 مبادرة وبرنامجا وطنيا ضمنها تدعم مستقبل أصحاب الهمم وتمكن من تفاعلهم في مختلف القطاعات حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أعلنا عن 31 مبادرة ضمن مسؤوليتنا الوطنية لتكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل مستقبل أصحاب الهمم، وهو إلتزام ماضون فيه لتهيئة الفرص لهم".

وثيقة خلوة الهمم

كما وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ضمن أعمال الخلوة على "وثيقة خلوة الهمم"، للتأكيد على أهمية الخلوة ومخرجاتها، وجدية العزم على الاستمرار في مسيرة الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم.

و جاء نص الوثيقة : "أصحاب الهمم لهم مكانة خاصة في قلب نسيجنا المجتمعي.. نتعلم منهم عزيمة الإرادة، ونستلهم منهم صنع المستحيل، ونفخر بإنجازاتهم في مسيرة التنمية.. مستقبل أصحاب الهمم ورعايتهم ورفع سقف مشاركتهم مسؤولية وطنية مشتركة، وخلوة أصحاب الهمم هي رسالة تمكين وتحفيز لمستقبل أفضل يلبي تطلعاتهم".