المصدر: ابوظبي- الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً، خصوصاً شمالاً وشرقاً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية /‏ 25 - 40 كم/‏ساعة، تصل إلى 55 كم/‏ساعة على البحر. والخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 03:44، أما الجزر الأول فعند الساعة 09:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

وبحر عمان مضطرب - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والمد الثاني عند الساعة 23:58، والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.