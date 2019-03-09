انخفاض في درجات الحرارة غدا

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً خاصة شمالاً وشرقاً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية / 25 - 40 كم / ساعة، تصل إلى 55 كم / ساعة على البحر.والخليج العربي: شديد الإضطراب - مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 03:44، أما الجزر الأول عند الساعة 09:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:19

وبحر عمان: مضطرب - متوسط الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والمد الثاني عند الساعة 23:58 الجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:32 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 22 12 80 25

دبي 21 14 75 40

الشارقة 22 12 75 35

عجمان 21 14 80 30

أم القيوين 22 15 85 30

رأس الخيمة 23 11 85 35

الفجيرة 29 19 60 25

العين 24 11 80 20

ليوا 23 10 80 25

الرويس 22 11 85 40

السلع 22 13 75 25

دلما 23 14 70 30

طنب الكبرى 24 18 85 40

طنب الصغرى 24 18 85 40

أبو موسى 24 18 85 40



