«حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع» تفتح غداً باب التسجيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، فتح باب التسجيل لتلقّي طلبات المشاركة في الدورة الثالثة للجائزة، عبر الموقع www.hbmaipm.com، بدءاً من الخامس من مارس الجاري وحتى 30 يوليو المقبل، ويبلغ مجموع قيمة جوائزها أكثر من مليونين و600 ألف درهم.

وقالت أمين عام الجائزة، ليلى فريدون، إن نجاح الجائزة والإقبال الكبير الذي لاقته من مختلف دول العالم في دورتيها الأولى والثانية يعكس دورها في تحفيز العقول والقدرات والإمكانات المبدعة للأفراد والفرق والمؤسسات في مجال الابتكار في إدارة المشاريع، وهو ما يعني تحقيق رؤية الجائزة المتمثلة بترسيخ ثقافة الابتكار في ممارسة إدارة المشاريع عالمياً، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في الدورة السادسة للجائزة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في ديسمبر المقبل.

وأضافت أن الجائزة تنقسم إلى أربع فئات، هي: الفئة الفردية، وتضم جائزة «أفضل مدير مشروع مبتكر»، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وجائزة «أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر» بقيمة 50 ألف دولار، وتضم موضوعات عن إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة استراتيجية وحكومة محافظ المشاريع، وإدارة أداء مكتب إدارة المشاريع، وإدارة التواصل، وإدارة الموارد، فضلاً عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع. أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالفرق، وتتضمن جائزة «الفريق المبتكر» بقيمة 80 ألف دولار، وتغطي أربعة مجالات، هي إدارة التواصل، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة تكامل المشروع.

كما تمت إضافة فئة ثالثة جديدة لتشمل المؤسسات تحت عنوان «جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع»، من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز؛ الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار. وتضم الجائزة أيضاً الفئة «الأكاديمية»، وهي تتضمن «جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع» بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف الى تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع، وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، و«جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الأكاديمية) بقيمة 40 ألف دولار أيضاً، وتهدف الى تشجيع تبنّي مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الأكاديمي، وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق الجائزة، واستقطاب المزيد من الأفكار المبتكرة، لتعزيز أهداف الجائزة.

وأوضحت فريدون أن الجائزة تتضمن مجموعة من القواعد والشروط العامة يجب الأخذ بها لمن يرغب في التقدم للجائزة، وأن من هذه القواعد والشروط إمكانية تقديم المشروع نفسه في أكثر من فئة للجائزة في حال استوفى شروط التقدم للجائزة المعنية، وأن نموذج التقدم لأي من فئات الجائزة يجب أن يتضمن نموذجاً كاملاً لمحور واحد من محاور الابتكار على الأقل، وأنه يمكن المشاركة في أكثر من محور من محاور الابتكار لطلب التقديم نفسه، وسيتم استبعاد أي مشاركة لا تفي بمعايير المشاركة للفئة المختارة، مضيفة أنه لن يتم تقييم أي مشاركة تتضمن نماذج تقديم غير مكتملة، وأنه يجب التقديم للجائزة باللغة الإنجليزية، نظراً لأنها اللغة المشتركة بين جميع أعضاء لجنة التحكيم، وتعيين شخص واحد كنقطة اتصال مسؤول عن التواصل بخصوص طلب التقدم. وأشارت إلى أن القواعد والشروط العامة تتضمن أيضاً ألّا يكون قد مرّ على تاريخ استكمال المشروع أكثر من 48 شهراً قبل التقدم للجائزة، ويجب تقديم جميع المواد الداعمة ومستندات الإثبات في وقت التقديم، ويجب الإحالة إليها وإبرازها بوضوح، وفي حال طلب معلومات إضافية يجب توفيرها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب، كما يجب أن تكون جميع الأعمال المقدمة قد تم إنجازها بواسطة المتقدم للجائزة وبموافقة من راعي أو مدير المشروع، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

إضافة فئة ثالثة جديدة للجائزة تشمل المؤسسات تحت عنوان «جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع»..