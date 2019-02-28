اختتام البرنامج التدريبي الأول لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي حفل تخرّج لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي الأول للجنة، والذي عقده المكتب بالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات الدولية (إيغمونت)، وهو أحد أشهر المعاهد البحثية المتخصصة على مستوى العالم. وركز من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات النظرية والتدريبات العملية على أحدث أساليب واستراتيجيات الاتصال الفعال في مختلف المواقف، مع توظيف شتى الوسائل الحديثة التي تكفل نجاح عمليات الاتصال وضمان تأثيرها الإيجابي، لاسيما في ما يتعلق بالموضوعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتناول التدريب، الذي جاء في إطار خطة العمل الشاملة التي أعدها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتفعيل دور اللجنة، وتأكيد إسهامها الإيجابي في إيصال رسالة دبي إلى العالم، مجموعة من الموضوعات المهمة، مثل أساليب التفكير الاستباقي.

وقالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، إن جوهر عمل اللجنة يقوم على أساس تكامل الأدوار وتضافر الجهود نحو بلوغ المدى المأمول من الـتأثير في إبراز إنجازات دبي وخططها الطموحة ومساعيها الرامية إلى تحقيق الخير والسلام والرفاه ليس فقط محلياً، ولكن عالمياً أيضاً. وأكدت أن عمل اللجنة يقوم بصورة أساسية على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سموّه على أن يكون الحوار الإيجابي الفعّال ركيزة لمد المزيد من جسور التعاون وتعزيز روابط دبي ودولة الإمارات مع دول العالم وشعوبه ومؤسساته، بما يمهّد له ذلك من فرص لاكتشاف فرص النمو والتطور.