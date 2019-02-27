7 ملايين زائر متوقع لجناح الدولة في «إكسبو البستنة» بالصين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المجلس الوطني للإعلام، بصفته الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على أجنحة الدولة في معارض إكسبو العالمية، عن بدء عملية البناء في جناح الإمارات بـ«إكسبو البستنة 2019 - بكين»، الذي يقام في العاصمة بكين تحت شعار «عش حياة خضراء عش حياة أفضل»، خلال الفترة ما بين 29 أبريل و7 أكتوبر 2019، بمشاركة 110 دول ومنظمة وحضور نحو 70 مليون زائر، يتوقع أن يرتاد سبعة ملايين منهم جناح الدولة.

وأفاد المجلس خلال إحاطة إعلامية نظمها بأن الجناح سيكون شعاره «تخضير الصحراء»، الذي يستنبط من ورق شجر النخيل تطور القطاع الزراعي في الدولة، وسيسلط الضوء على مكانتها بصفتها رائدة التوجهات المستقبلية، خصوصاً في مجال الزراعة.