تعزيز أمن شواطئ الشارقة بدراجة هوائية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

دشّن نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، دراجة هوائية، تم تخصيصها للاستخدام في الأماكن الشاطئية في خورفكان، وذلك للإسهام في خلق بيئة آمنة على الشواطئ، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى مرتادي الشواطئ.

وأفاد رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، المقدم وليد خميس اليماحي، بأن هذه أول دراجة تستخدم من قبل مركز شرطة خورفكان الشامل في القيام بمهامها على الشواطئ، بما يسهم في تحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنبثقة عن أهداف وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان، مشيراً إلى أن عمل الدراجة يحقق سرعة الانتقال في المناطق الشاطئية والرملية، كونها ذات عجلات تمكنها من السير على الشواطئ الرملية لتقديم الخدمات بصورة سريعة.