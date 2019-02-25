وفاة رضيع سقط في سطل ماء برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفّي رضيع (خليجي) يبلغ من العمر 17 شهراً، إثر سقوطه في سطل مياه، مساء أول من أمس، في منزل أسرته بمنطقة الخران في مدينة رأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، إن الإسعاف الوطني تلقّى مساء السبت الماضي بلاغاً الساعة السادسة و15 دقيقة من ذوي رضيع أفادوا بأنه سقط داخل سطل مياه، وأصيب بحالة إغماء ويعاني توقفاً في التنفس واصفراراً في الوجه.

وأوضح أنه فور تلقّي البلاغ تم إرسال سيارة إسعاف إلى الموقع وتبيّن أن أسرته قامت بنقله لأقرب مستشفى، إذ تواصل ذوو الطفل مع الإسعاف الوطني هاتفياً، وتم إعطاؤهم شرحاً مفصلاً عن إرشادات الإسعافات الأولية لمحاولة الإنعاش القلبي الرئوي للطفل لإعادة النبض لقلبه، إلا أنه توفّي نتيجة حالته البليغة.