مستثمران عالميان: أبوظبي تتفوق على أميركا في الاستثمار بالبنية التحتية

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

اعتبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لورانس فنك، ورئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "كي كي آر"، هنري كرافيس، أن حجم الاستثمار الحكومي في البنية التحتية في أبوظبي يتفوق على العديد من الدول المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة، مؤكدين أن هذا الأمر يعكس نظرة القادة في هذه المدينة نحو المستقبل.

وأشارا، خلال جلسة نقاشية استضافها أمس، مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن أبوظبي مؤهلة إلى التحول إلى مركز عالمي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة خصوصا تلك المرتبطة بالاستثمار في الطاقة والبنى التحتية.

وقبل الجلسة النقاشية وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شراكة استراتيجية مع شركتي "بلاك روك" و"كي كي آر" في مجال أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك والتي تحقق عوائد تقدر بـ 14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.

وتفصيلاً، استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البطين، جلسة نقاشية حول توجهات الاقتصاد العالمي والمزايا الجاذبة لدولة الإمارات وشركاتها الوطنية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، تحدث خلالها مسؤولا أحد أهم المؤسسات الاستثمارية الرائدة عالمياً، هما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " بلاك روك "، لورانس فنك، و رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة " كي كي آر"، هنري كرافيس.

وشهد الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتناولت الجلسة، التي أدارها الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك إنترناشونال"، محمد سيف العرياني، دور شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمحفز لاستقطاب الاستثمار الخارجي إلى دولة الإمارات، وذلك بعد توقيعها، أمس، شراكة استراتيجية مع شركتي "بلاك روك" و"كي كي آر" في مجال أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك والتي تحقق عوائد تقدر بـ 14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.