"الهوية والجنسية" تطلق تطبيق يتيح تقديم طلب الهوية والإقامة في وقت واحد

المصدر: الإمارات اليوم _الشارقة:

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضمن شهر الأمارات للابتكار تطبيق « E-channels» يتم من خلاله تقديم طلب الهوية والإقامة في وقت واحد بعد أن كانت تقدم منفصلة في السابق وذلك لتوفير الوقت و الجهد على المتعاملين .

و للتعريف بهذه الخدمة الجديدة نظمت الهيئة الأتحادية للهوية و الجنسية اليوم بمجلس ضاحية مويلح بالشارقة ملتقى لالقاء الضوء على كيفية استخدام التطبيق الى جانب تخصيص منصة للابتكار عرض خلالها أصحاب الهمم من ذوي الاعاقة الذهنية أعمالهم و ملصقاتهم على مجسمات تذكارية .

و أشار المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة لشؤون الأجانب و المنافذ بالشارقة العميد عارف الشامسي الى ان الملتقى جاء ضمن مشاركة الهيئة الأتحادية للهوية و الجنسية في فعاليات شهر الابتكار و للتواصل مع المجتمع من خلال مجالس الضواحي لطرح لخدمات و كافة المستجدات في الهيئه الاتحادية.

و استعرض الملتقى مجموعة الخدمات الذكية " E-channels " لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ والتي تصب في الصالح العام وتقدم كافة الخدمات بصورة ميسرة وسريعة وسهلة يستطيع الجميع التعامل مع التطبيق خلال دقائق معدودة يتم خلالها إنجاز المعاملات.

من جانبه أكد المهندس اسماعيل عبد الله الحوسني من الهيئة الأتحادية للهوية و الجنسية أهمية الابتكار والذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة العمل وتحديث الأفكار وتطويرها .