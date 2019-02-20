تعديلات في قانون تنظيم مهنة المحاماة قريباً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

اكد وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن القانون المرتقب في مراحله الأخيرة، وسيرى النور قريباً بعد استكمال إجراءات المناقشة واتخاذ الإجراءات المتبعة في إصدار مشاريع القوانين.

وقال البادي - خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة حالياً بمقر المجلس في أبوظبي، والتي تناقش سياسة وزارة العدل في شان مهنة المحاماة - :"إن مشروع القانون الجديد سيراعي النظر في تصنيف المحامين".

وخلال الجلسة وافق وزير العدل على دراسة مقترح برلماني، بشأن توفير تأمين صحي للمحامين المواطنين، بحيث تكون آلية التمويل عبر صندوق اجتماعي يخصص للمحامين.