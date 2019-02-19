صفقات بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات درهم خلال اليوم الثالث لـ «آيدكس» و«نافدكس» 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، العميد الركن محمد خميس الحساني، عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى أربعة مليارات و878 ألف درهم، خلال اليوم الثالث من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، توزعت العقود المبرمة على ثماني شركات دولية، و20 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة، خلال ثلاثة أيام، إلى نحو 16.869 مليار درهم إماراتي.

جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحافي، بحضور المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي.

ولفت العميد الركن محمد خميس الحساني إلى أن القيمة الإجمالية، للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثالث للمعرض، بلغت 514 مليوناً و872 ألفاً و738 درهماً، تضمنت التعاقد مع مركز الملك عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية، لشراء صواريخ م/د، ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 64 مليوناً و652 ألفاً و329 درهماً، والتعاقد مع شركة Environment Tectonics الأميركية، لشراء وتحديث معدات ومشبهات التدريب بالمركز الطبي لصالح القوات الجوية بقيمة 53 مليوناً و993 ألفاً و100 درهم، والتعاقد مع شركة Digital Globeinc الأميركية، لتقديم خدمات التصوير الفضائي لصالح القوات المسلحة بقيمة 152 مليوناً و501 ألفاً و123 درهماً، والتعاقد مع شركة Camber Corporation الأميركية، أيضاً، لتوفير خدمات استشارية لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة خمسة ملايين و500 ألف و244 درهماً، إلى جانب التعاقد مع شركة Global Industrial & Defence Solution الباكستانية، لشراء ذخائر لسلاح قيادة التموين والنقل بقيمة 60 مليوناً و874 ألفاً و893 درهماً.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Joint Stock Company الروسية، لشراء ذخائر عيار 100 ملم للناقلة BMP3 لصالح القوات البرية، بقيمة 57 مليوناً و900 ألف و049 درهماً، والتعاقد مع شركة «ثالس» الفرنسية، لشراء سونار مقطور من نوعCaptasi لصالح القوات البحرية بقيمة 93 مليوناً و740 ألف درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Fnss Savunma التركية، لتوريد قطع غيار وإصلاح ناقل الظبيانM113 لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 25 مليوناً و711 ألف درهم.

بدوره، أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، بأن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب أربعة مليارات و363 مليوناً و884 ألفاً و094 درهماً، شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة، لتركيب أنظمة أمنية، وتقسيمه إلى قسمين: الأول لصالح حرس الرئاسة بقيمة أربعة ملايين و979 ألف درهم، والثاني لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة بقيمة مليون و995 ألف درهم، والتعاقد مع شركة الجابر لتقديم خدمات الإسناد الفني، وتوريد قطع غيار الآليات العسكرية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 14 مليوناً و870 ألفاً و730 درهماً، والتعاقد مع شركة المسعود لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار وخدمات القطر لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 18 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة الرميثي لتوريد قطع الغيار والإصلاح والاستشارات الفنية والتدريب لكل آليات القوات المسلحة والمعدات الفردية، لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم .

كما تضمنت صفقات اليوم الثالث مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة أطلس لتركيب وصيانة أنظمة أمنية، لصالح القوات المسلحة، بقيمة أربعة ملايين و782 ألفاً و191 درهماً، والتعاقد مع شركة IGG لتوفير قطع غيار وصيانة لآليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة، بقيمة 270 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء كاميرات حرارية لصالح القوات البرية بقيمة 28 مليوناً و525 ألفاً و200 درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Renk UAE لتوريد قطع غيار الدبابة لوكليرك، لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 90 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Central & Motors لشراء إطارات لصالح آليات القوات المسلحة، لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 20 مليون درهم.

وجرى التعاقد، أيضاً، مع شركة كراكال لشراء الأسلحة والذخائر (بندقية هجومية من نوع CAR 816 - ومسدس كراكال CP-320 عيار ملم – بندقية قناصة من نوع بيرت (BARRETT) 12.7 مع الإكسسوارات، لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 29 مليوناً و930 ألف درهم، والتعاقد مع شركة درويش بن أحمد لتقديم الصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديم خدمات لقطر المركبات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 70 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Emirates General Transport لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 56 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الاتحاد لبناء السفن لتقديم الإسناد الفني وتوفير قطع الغيار للزوارق والسفن لصالح القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة AL HAMRA Trading لشراء عربات التحكم لإزالة الذخائر لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 26 مليوناً و460 ألفاً و636 درهماً، إلى جانب التعاقد مع شركة Star Satellite لمنظومة الاتصال بالأقمار الاصطناعية لصالح القوات البحرية بقيمة 34 مليوناً و893 ألفاً و500 درهم، والتعاقد مع شركة AL Jassor Heavy Vehicle لآليات آرما (8*8) لصالح القوات البرية بقيمة مليارين و428 مليوناً و657 ألفاً و820 درهماً، والتعاقد مع شركة Knowledge Point للحصول على الاستشارات التخصصية، لبناء وتطوير قدرات القوات المسلحة بقيمة 105 ملايين و891 ألفاً و232 درهماً، والتعاقد مع شركة خالد فرج لتوفير خدمات النقل البحري عن طريق استئجار سفن لصالح مديرية العمليات المشتركة بقيمة 85 مليوناً و410 آلاف درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد لتركيب منظومة أمنية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 949 مليوناً و988 ألفاً و785 درهماً.

وتعليقاً على الصفقات المبرمة، خلال اليوم الثالث، قال العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، إن «معرضي (آيدكس 2019) و(نافدكس 2019)، يعدان منصة عالمية رائدة، تجمع أبرز الخبراء وصناع القرار، والمتخصصين في القطاعات الدفاعية والأمنية، لعقد شراكات استراتيجية جديدة وصفقات مثمرة، بما يتماشى مع المستجدات العالمية، وتعزيز قنوات التواصل، والتنسيق مع المعنيين وأصحاب العلاقة في هذه القطاعات الحيوية، علاوة على الاطلاع على التقنيات الحديثة، التي رافقت الثورة الصناعية الرابعة، للنهوض بواقع ومستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية في الدولة».