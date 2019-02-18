«كشف الحساب» لإطلاع أصحاب العمل على بيانات منشآتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة «كشف الحساب» للمنشآت الخاصة المسجلة لديها، حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل شهرياً لأصحاب تلك الشركات لإطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة، أحمد يوسف آل ناصر، إن إطلاق الوزارة لخدمة «كشف الحساب» يأتي في إطار حرصها على ابتكار وسائل تواصل فعالة مع المتعاملين، باعتبارهم محور اهتمام الوزارة والركيزة الأساسية لخدماتها التي تستهدف تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وأوضح أن الخدمة تعتبر آلية مبتكرة ضمن منظومة «تواصل» للعناية بالمتعاملين، والتي تعزز من اطلاع أصحاب العمل على سجلاتهم بالوزارة، وتضمن اطلاعهم وحصولهم أولاً بأول على كل البيانات والمعلومات المتعلقة بملفات منشآتهم، ووضع العمالة المسجلة لدى الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز استقرار بيئة العمل في الدولة.

وأضاف آل ناصر أن الخدمة الجديدة عبارة عن تقرير تفاعلي يتم إرساله شهرياً عبر البريد الإلكتروني وصندوق البريد الخاص بالمنشأة، مستهدفاً منشآت القطاع الخاص وفق عناوينها المحدّثة في قاعدة بيانات الوزارة.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن شرحاً مفصلاً حول عدد من ملفات المنشأة يمكّن أصحاب العمل من معرفة كل بياناتهم التي تتضمن عدد العمالة وتصنيفاتها المهارية، إلى جانب تقارير دورية حول نظام حماية الأجور، وحالة تصاريح العمل وفقاً لما هو مسجل في نظام الوزارة.

وقال إن كشف الحساب يمكّن أصحاب المنشآت من الاطلاع على بيانات الأشخاص المخولين بالتوقيع ومسؤولي العلاقات الحكومية (المندوبين)، إلى جانب العمال المسجلين ووظائفهم وتواريخ انتهاء تصاريحهم، فضلاً عن توضيح بيان بالغرامات الموقعة على المنشأة ونوعها إن وجدت.

ويتضمن التقرير المرسل كذلك كشفاً بأسماء العمال الذين ستنتهي تصاريح عملهم خلال 30 يوماً، إلى جانب هؤلاء العمال الذين يحملون تصاريح عمل منتهية أقل من 60 يوماً، ما يتيح الفرصة لأصحاب العمل لتجديد هذه التصاريح تفادياً لأية غرامات.

وتمكن خدمة كشف الحساب أصحاب المنشآت من الاطلاع على تقرير شامل حول نظام حماية الأجور عن آخر ثلاثة أشهر، مشتملاً تصنيفاً متكاملاً حول نسبة الدفع والنسبة المطلوب سدادها، إلى جانب عدد العمال المطلوب تحويل أجورهم، وكذلك عدد العمال المستلمين أجورهم أقل من النسبة المحددة وهؤلاء الذين لم يستلموا أجورهم.

كما يتضمن كشف الحساب، الذي يصل للمتعاملين باللغة العربية أو الانجليزية وفقاً لتفضيلات اللغة عند تحديث بيانات المنشأت، مواد تسويقية حول أهم خدمات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

خدمة «كشف الحساب» تمكّن أصحاب المنشآت من الاطلاع على تقرير شامل حول نظام حماية الأجور عن آخر ثلاثة أشهر.