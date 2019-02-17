محمد بن زايد: طلبة الإمارات المبتعثون يجسدون الوجه الحضاري للدولة والقيم الأصيلة لشعبها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن طلبة الإمارات المبتعثين إلى الخارج يجسدون الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما يتحلى به شعبها من قيم وعادات أصيلة .. مشيرا إلى أنهم سفراء الوطن وجسور التواصل الذين ينشرون أسمى معاني المحبة والقيم الإنسانية النبيلة التي استلهمها أبناء الإمارات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - فصارت نهجا راسخا ونبراسا يضيء طريقهم.

وقال سموه - بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي تحت رعاية سموه اليوم في لندن - إن وطننا يعقد على الشباب المتميز أمثالكم آمالا كبيرة و كلنا ثقة في تحقيقكم التفوق العلمي في مختلف التخصصات من أجل الإسهام مع بقية أشقائكم من أبناء الوطن في رفد مسيرة بناء دولة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

و أكد سموه اهتمام الدولة بطلبتها المبتعثين و متابعة أوضاعهم التعليمية و حرص القيادة الحكيمة على توفير السبل و الوسائل كافة التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على الشهادات العلمية لخدمة الوطن والمساهمة في دعم مسيرة الوطن.

و أضاف سموه : " نوصي أبناءنا بأن يواكبوا مسيرتهم العلمية فبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم وتزدهر الدول .. أنتم أبناء الإمارات يحمل كل منكم أمانة ومسؤولية الحفاظ على اسمها و مكانتها متمنين لكم التوفيق في تحقيق طموحاتكم".

يشارك في الملتقى - الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة - 20 وزيرا ومسؤولا إماراتيا بهدف تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي حول العالم و بناء جيل ملم بالتوجهات العالمية من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين إلى الخارج.