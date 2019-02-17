5 محاور رئيسية في ملتقى الشارقة لسلامة الأغذية تناقش الواقع والتحديات المحيطة بقطاع التغذية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

كشفت المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة الشيخة شذا المعلا، عن تفاصيل ملتقى الشارقة الثالث لسلامة الأغذية الذي سيتناول 5 محاور مهمة في مجال سلامة الغذاء تناقش الواقع والتحديات التي تحيط بقطاع الأغذية، مشيرة إلى أن الملتقى سينظم في 26 فبراير القادم تحت شعار "سلامة الإنسان ثروتنا"، ويسلط الضوء على أهم الخبرات العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وأشارت الشيخة شذا المعلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الملتقى إلى المحاور الخمسة التي سيتم مناقشة فيها واقع وتحديات وأفضل الممارسات المتبعة لسلامة الأغذية، إذ يتناول المحور الأول "حل أزمة الرعاية الصحية في العالم باتباع نظم غذائية أفضل"، فيما يناقش المحور الثاني "سلامة الطعام بين العرف السائد والحقيقة العلمية"، ويأتي المحور الثالث بعنوان "التدابير الوقائية في مختبرات الأغذية والحماية الجنائية للمستهلك"، كما يتناول الملتقى محوراً رابعاً يعرض "قصة نجاح متواصلة لجودة مختبر الأغذية التابع للبلدية في إمارة الشارقة"، ويتناول المحور الخامس الحديث حول برنامج الشارقة لسلامة الغذاء "أنظمة مبتكرة لغذاء آمن.

وأكدت أن الملتقى يأتي استكمالاً لملتقيات سابقة تم تنظيمها، لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بسلامة الغذاء من خلال متحدثين مختصين من داخل وخارج الدولة وتستهدف خلاله عدداً من الفئات ذات الصلة، وسيشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بسلامة الأغذية والرقابة عليها، إضافة إلى المسؤولين في بلديات الدولة بشكل عام وبلديات مدن الشارقة على وجه الخصوص وأيضا مدراء ومسؤولي شركات غذائية ومسؤولين من الدوائر المحلية.

وأوضحت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن هذا الملتقى الذي يستمر ليوم واحد سيصاحبه معرض لعدد من شركات التدريب في مجال سلامة الغذاء وشركات مهتمة بهذا الشأن، كما أنه سيختتم أعماله بجلسة شبابية تحت عنوان "الشباب وسلامة الأغذية" بحضور المجلس الشبابي التابع للبلدية وعدد من الشباب من مختلف الجهات، لتكريس دور الشباب في كل ما تتناوله البلدية من مواضيع ذات أهمية وكنهم فئة مهمة في المجتمع، كما سيخرج الملتقى بالعديد من التوصيات التي تهم المجتمع في هذا المجال.