«الإمارات للمعرفة الحكومية» يقدم خدمات استشارية للجنة الموارد البشرية العسكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عقد خدمات استشارية مع الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، بهدف تطوير العمل المؤسسي، والارتقاء بالهيكل التنظيمي، ووضع إطار عمل شامل لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة وخطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021.

وستترجم الشراكة الاستشارية إلى إطار عمل ممنهج، تقوم من خلاله مجموعة من الخبراء والمستشارين في مركز الإمارات على تحليل الوضع الحالي في الأمانة العامة وتحديد التوجهات الاستراتيجية وتوصيف الأهداف ومؤشرات الأداء، وقياس مدة كفاءة وفعالية الهيكل التنظيمي القائم، وإجراء المقارنات المرجعية مع جهات مماثلة، ووضع التوصيات والبدائل التنظيمية، ومن ثم توصيف مهام الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمي الجديد.

وأكد الرئيس التنفيذي للكلية الدكتور علي المري، أهمية تعاون الجهات الحكومية مع بيوت الخبرة الاستشارية، لتطوير الأداء الحكومي والاستفادة من المعرفة الأكاديمية.