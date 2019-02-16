اتجاه لمنع دخول أكياس البلاستيك «إكسبو 2020»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها تتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، لمنع دخول الأكياس البلاستيكية المعرض العالمي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من أكتوبر 2020 وتستمر إلى أبريل 2021. وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المهندس طالب جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البلدية تحاول إدخال مفهوم (الحد من النفايات) ضمن منظومة عمل (إكسبو)، من خلال منع دخول البلاستيك إلى المعرض، وجعل المواد المستخدمة خلال الفعاليات ورقية، لأن (إكسبو) أساساً معرض تعليمي، وليس معرضاً تجارياً».

وأضاف أن فريقاً من البلدية سيجتمع مع مسؤولي «إكسبو» لإطلاعهم على الحلول المطبقة من بعض الشركات والدول في ما يتعلق بالتعامل مع النفايات، محذراً من التعامل التقليدي مع النفايات خلال الفعاليات لأن الكمية التي ستنجم عنها ستكون كبيرة جدا.