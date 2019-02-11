شرطة أبوظبي تمنح عربياً ميدالية الإنقاذ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

منحت شرطة أبوظبي، ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية، لشخص عربي تقديراً لشجاعته في إنقاذ ثلاثة أشخاص من الغرق في بحر الشليلة بأبوظبي.

وكان مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، العميد محمد سهيل الراشدي، التقى هشام محمد المستريحي الذي تم تكريمه تقديراً لتعريض حياته للخطر لإنقاذ الآخرين، وسلّمه شهادة شكر وتقدير.

وأكد الراشدي حرص شرطة أبوظبي على تكريم الأشخاص المتعاونين، وتقدير جهودهم، مشيراً إلى أهمية التصرّف وحُسن التدبير في المواقف الطارئة، بعدم تعريض أنفسهم أو حياة الآخرين للخطر، وسرعة إبلاغ الجهات المعنية.