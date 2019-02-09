«منتدى التوازن بين الجنسين» يستشرف السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد القمة العالمية للحكومات، في دورتها السابعة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، والتي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنشطة مكثفة في «منتدى التوازن بين الجنسين»، من خلال مبادرات نوعية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع منظمات دولية وخبراء عالميين، حيث ستعقد جلسة نقاشية بعنوان «تحقيق التوازن بين الجنسين من منظور السياسات إلى التطبيق»، يشارك فيها المجلس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما ستعقد الحلقة الرابعة من «حلقات التوازن العالمية»، تحت عنوان: «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، بمشاركة صناع قرار وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية وخبراء النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى لقاء عمل عشية انطلاق القمة، يجمع كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وقيادات نسائية حكومية، وعدداً من رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدولة، بهدف تسليط الضوء على ما وصلته المرأة الإماراتية من تقدم على مستوى المشاركة الاقتصادية.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة منتدى التوازن بين الجنسين في القمة العالمية للحكومات، عن شكرها للقمة لتضمين ملف التوازن بين الجنسين في جدول فعالياتها المكثفة، بحضور هذا الحشد الدولي من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف التخصصات، مؤكدةً سموها أن هذا الملف شهد تطوراً نوعياً منذ تأسيس المجلس عام 2015، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تزايد الوعي بمفهوم التوازن بين الجنسين في مؤسسات الدولة، وأصبح ثقافة عمل فيها، تعززه سياسات وممارسات داعمة للنوع الاجتماعي، وهو ما أظهرته نتائج الدورتين الأولى والثانية لعامي 2017 و2018، لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية.

وأكدت سموها مواصلة المجلس جهوده في تكثيف التعاون وتبادل الخبرة والمعرفة مع المؤسسات العالمية، والدول صاحبة التجارب المميزة، تحقيقاً لهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في هذا الملف الحيوي ضمن الأجندة الوطنية، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال، إضافة إلى حرص المجلس على دعم الجهود الدولية، الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن مشاركة المجلس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال القمة العالمية للحكومات، تأتي تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما، على مدى السنوات الماضية. وأضافت سمو رئيسة منتدى التوازن بين الجنسين، أن النسخة الرابعة من حلقات التوازن العالمية ستعقد خلال القمة، تحت عنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وتتناول التأثيرات والنتائج المترتبة على تبني وتنفيذ السياسات على مستوى حكومات الدول والمنظمات العالمية.

- مجلس الإمارات

للتوازن بين الجنسين

يشارك في جلسة

حوارية، وحلقة توازن

عالمية جديدة.