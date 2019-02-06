"بيئة أبوظبي" تتابع مشكلة الروائح الكريهة والغازات في "غياثي"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ذكرت هيئة البيئة – أبوظبي أنه بعد تلقي مركز عمليات الطوارئ والأزمات البيئية التابع للهيئة بلاغاً يفيد بوجود روائح كريهة وغازات في مناطق محددة من مدينة غياثي بمنطقة الظفرة خلال الأيام القليلة الماضية، قامت الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة؛ لمتابعة الوضع ومعالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الهيئة إلى أنها عقب تلقيها الشكوى قام فريق من المفتشين والمختصين بالهيئة بعمل زيارة ميدانية لتقييم الوضع، كما قام فريق مراقبة جودة الهواء والضوضاء والتغيير المناخي بمراجعة وتقييم بيانات نوعية الهواء الواردة من محطتي مراقبة جودة الهواء التي تقعان في مدينة غياثي ومدينة الرويس الصناعية الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومتر من مدينة غياثي، وذلك للتأكد من أن تراكيز جميع الملوثات لم تتعدى الحدود الوطنية المسموح بها في الدولة، والتي قد ينجم عن زيادتها تأثير على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وبعد تحليل نتائج الرصد لوحظ أنه وعلى الرغم من أن التراكيز لا تتجاوز الحدود الوطنية المسموح بها، إلا أنه هناك ارتفاعات طفيفة في مستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت ونسبة تراكيز كبريتيد الهيدروجين؛ بسبب بعض الأنشطة الصناعية في المنطقة مما سبب قلق السكان هناك بهذا الخصوص، وقد زاد من انتشار هذه الغازات سرعة واتجاه الرياح خلال الأيام الماضية.

وطمأنت هيئة البيئة – أبوظبي الجمهور، وأكدت على استمرار جهودها في مراقبة نوعية الهواء في تلك المنطقة، وإعداد التقارير الدورية حول جودة الهواء المحيط في منطقة الظفرة للتأكد من انتهاء المشكلة وعدم تكرارها. وأشارت الهيئة إلى أنه وفي حال وجود أية استفسارات في هذا الشأن، يمكن التواصل من خلال مركز الاتصال الحكومي.