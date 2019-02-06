شرطة أبوظبي تحذر من الإنشغال بألعاب الهواتف أثناء قيادة المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من الانشغال بالعاب الهواتف المتحركة عن الطريق أثناء قيادة مركباتهم، وحثتهم على القيادة الآمنة حفاظاً على السلامة العامة .

ولفتت إلى أهمية تعزيز التوعية لدى الجمهور، وتنبيههم من مخاطر الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة في الهاتف أثناء قيادة المركبة، ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه تؤدي إلى انحراف المركبة، وعرقلة حركة المرور، وتتسبب في وقوع الحوادث.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق القانون في حال ارتكاب مخالفة "الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة"، والتي تعد من المخالفات الخطرة، وتبلغ غرامتها المالية 800 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية.

وتنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة حملة التوعية «لا تنشغل بغير الطريق»، والتي تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق.

