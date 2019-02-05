بالفيديو.. بدء القداس البابوي وسط حضور 135 الف شخص‎

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

توافد آلاف المصلين المسيحين في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمين من مختلف مناطق دولة الإمارات ومن خارج البلاد، إلى مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، لحضور االقداس الذي يقيمه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس.

واكتست مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.

ويتوقع أن يشارك أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في القداس البابوي، الذي يمثل أكبر تجمع في دولة الإمارات، وفق ما تقول مصادر مطلعة على عملية التنظيم.

وتحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص، والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.