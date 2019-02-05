«صحة دبي» تعتزم تخصيص باقات تأمين للمهن الخطرة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد إعداد باقات تأمين صحي، خاصة بأصحاب المهن الخطرة، تقدم لهم مزايا وخدمات علاجية تتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها في مجال عملهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، الدكتور يونس كاظم، لـ«الإمارات اليوم»، إن كثيراً من الموظفين والعاملين بشركات القطاع الخاص، يعملون في بيئة عمل محفوفة بالمخاطر، تجعلهم عرضة بشكل أكبر لأمراض أو إصابات مختلفة عن غيرهم في المهن الأخرى، لذلك يحتاجون إلى باقات تأمينية موسعة.

وذكر أن من أهم المهن الخطرة، التي تحتاج إلى باقات تأمينية خاصة مهن مصانع الكيماويات، التي يتعرض أصحابها لمضاعفات صحية في الرئة، نتيجة استنشاق هواء المواد الكيماوية لفترات طويلة، ويحتاجون إلى فحوص وأدوية من نوع خاص، وكذلك العاملين بأقسام الأشعة في المستشفيات.