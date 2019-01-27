تعاون بين محمد بن راشد للإدارة الحكومية و"الإمارات اليوم"

المصدر: دبي - وام

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع صحيفة "الإمارات اليوم" تهدف إلى تعميق التعاون بين الجهتين في نشر المعرفة والأبحاث العلمية، وتحفيز القراءة باللغة العربية و نشر الأبحاث والدراسات، وإقامة الفعاليات والنشاطات المشتركة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من منتدى الإمارات للسياسات العامة بحضور الرئيس التنفيذي للكلية الدكتور علي بن سباع المري، ورئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم سامي الريامي.

وأكد المري حرص الكلية على بناء جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة، وفي مقدمتها صحيفة الإمارات اليوم، وذلك لخدمة المشهد العلمي والمعرفي في الدولة.

من جانبه، أكد الريامي، ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة لدعم اللغة العربية، حتى تسترد مكانتها كما كانت قديماً لغة العلوم والابتكار والإبداع، بما تتميز به من ثراء في الألفاظ والمعاني والمترادفات وجماليات الأسلوب.