مركز تحكم جديد لتاكسي دبي لمراقبة خدمة النقل بمركبات الأجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، الذي يغطي جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، واطلع على مشروع الهوية والشعار الجديدين للمؤسسة اللذين سيتم إطلاقهما في مارس المقبل، وخطة التحول الذكي للمؤسسة (2018 - 2020)، التي تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال النقل بمركبات الأجرة.

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة تاكسي دبي، ولقائه بموظفي المؤسسة، حيث استمع الطاير خلال افتتاحه مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، لشرح عن المركز الذي زود بأحدث التقنيات الذكية في مراقبة وتشغيل خدمة النقل بمركبات الأجرة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 11 موظفاً مشغلاً في الوردية الواحدة، وتجرى من خلال المركز إدارة العملية التشغيلية لقرابة 5200 مركبة أجرة، و373 حافلة نقل مدرسي تقدم خدماتها لـ17 مدرسة، حيث يجرى رصد الممارسات الخاطئة للسائقين، وحضور وانصراف الطلاب والمراقبين، وتتبع مسار الحافلات، ومراقبة الأسطول.

ويتولى المركز كذلك إدارة عمليات تشغيل 505 مركبات فخمة (ليموزين)، إضافة إلى خدمة مشاوير، وخدمة الأيدي الأمينة، وخدمة قطر المركبات الذكي، كما تجرى من خلال المركز المراقبة الإلكترونية لحركة مركبات الأجرة ومدى الالتزام والتقيد بضوابط العمل، وتحريك المركبات المتوقفة والمتأخرة، والرد على مكالمات السائقين، وتوجيه السائقين إلى الأماكن الأكثر طلباً للخدمة، مع قياس الكفاءة اليومية لحركة وتنقل المركبات، إلى جانب تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الأداء، ويراقب المركز أيضاً التكامل مع مراكز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات.

واطلع الطاير على الهوية والشعار الجديدين لمؤسسة تاكسي دبي، حيث تم الإبقاء على الاسم التجاري واختصاره إلى ثلاثة حروف ودمجه في تصميم الشعار «DTC»، واطلع على خطة التحول الذكي لمؤسسة تاكسي دبي (2018 ـ 2020) التي تركز على ثلاثة محاور رئيسة: المتعاملين، والسائقين، والموظفين، فعلى مستوى المتعاملين أنجزت المؤسسة 20 مشروعاً من إجمالي 36 مشروعاً لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتحقيق أعلى نسبة من سعادة المتعاملين، حيث زودت حافلات النقل المدرسي بكل الأنظمة التقنية لمراقبة ومتابعة الحافلات والطلاب لتوفير الأمن والسلامة، وخاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، والتطبيق والحجوزات وأنظمة تتبع الطلاب الذكية، كما طورت المؤسسة موقعها الإلكتروني ليشمل مختلف المعلومات التعريفية عن خدمات المؤسسة، وخاصية حجز الخدمات عبر الموقع.

كما اطلع الطاير على خطط ومشاريع التحول الذكي المستقبلية، وتشمل توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مركبات الأجرة المخصصة لخدمة المطار، والإعلانات الرقمية، والحجز الذكي باستخدام تقنية الهيلوجرام، والدردشة الذكية لخدمة الموظفين والسائقين.

خطة التحول الذكي لـ«تاكسي دبي» تركز على المتعاملين والسائقين والموظفين.