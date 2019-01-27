90 % نسبة سعادة المتعاملين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الذكية عن نتائج «مؤشر السعادة» للعام 2018، بنسبة سعادة للمتعاملين في دبي بلغت 90%، حيث حلت هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الأول بنسبة 94.87%، تلتها في المركز الثاني شرطة دبي بنسبة 87.16%، ثم حلت كل من هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي في المركز الثالث بنسبة 84%، ضمن فئة الجهات الكبيرة.

كما حلت جمارك دبي بالمركز الأول على المؤشر بنسبة 97.49%، وجاءت دائرة الأراضي في دبي في المركز الثاني بنسبة 81.65%، فيما حصلت محاكم دبي على المركز الثالث بنسبة 76.99%، بالنسبة لفئة الجهات الحكومية المتوسطة التي فاق عدد المصوتين فيها 20 ألف صوت. أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية المتوسطة التي لم يتخط عدد المصوتين فيها 20 ألف صوت، فحلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالمركز الأول على المؤشر بنسبة 91.7%، وجاءت هيئة دبي للطيران المدني في المركز الثاني بنسبة 88.83%، وحصلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على المركز الثالث بنسبة 82.72%.

وفي ما يخص القطاع الخاص فقد حل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في المرتبة الأولى على مؤشر السعادة، بينما حل بنك رأس الخيمة الوطني في المركز الثاني، تلاه جوي الوكس للصرافة في المركز الثالث.