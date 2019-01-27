13 مليون درهم لبرامج المنح والمساعدات لطلبة جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة أبوظبي عن تخصيص 13 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية، خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019، الذي يبدأ في 24 من فبراير المقبل، مشيرة إلى أن نحو 1700 طالب وطالبة استفادوا من المنح.

وتقدم جامعة أبوظبي برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إلى الطلبة المتفوقين، أو ذوي موارد الدخل المحدود، حيث شملت منذ تأسيسها 8643 طالباً وطالبة تحت مظلة هذه البرامج، عبر منح دراسية ومساعدات مالية بلغت قيمتها أكثر من 151 مليون درهم. وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، إن هذه المنح تندرج تحت خمس فئات وهي: منحة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، إضافة إلى برنامج المساعدات المالية.

وتتنوّع المنح الدراسية التي تقدمها جامعة أبوظبي للطلاب والطالبات، وتتصدرها منحة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تقدم لـ20 طالباً وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة، وتستمر المنحة مدة لا تزيد على أربع سنوات للطالب الواحد أو حتى موعد التخرج، أيهما أولاً، وتتضمن المنحة رسوم الدراسة ورسوم التقديم والتسجيل ورسوم الخدمات الطلابية والصحية، بينما تمنح «منحة رئيس الجامعة» للطلاب الحاصلين على معدل لا يقل عن 97% في آخر ثلاث سنوات من الدراسة الثانوية، وتتضمن المنحة خصماً قيمته 100% على رسوم الدراسة ورسوم الجامعة، وتقدم «منحة الجامعة» لطلبة ممن يتصفون بالتميز الأكاديمي الذين أكملوا الدراسة الثانوية بتفوق والتحقوا بالجامعة خلال سنتين من استكمال الثانوية العامة.

أما «المنحة الأكاديمية» تقدم للطلبة المنتظمين في الدراسة الحاصلين على معدلات تراكمية لا تقل عن 3.60 لمدة فصلين دراسيين متتاليين، وقد تصل قيمة هذه المنحة إلى 20% من رسومهم الجامعية، بينما تقدم «منحة الرياضيين» للطلبة الذين يتمتعون بمهارات عالية وتميز رياضي ويشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة، حيث يمنحون خصماً على الرسوم الدراسية يصل إلى 25%.