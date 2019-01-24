منح شواطئ دبي العامة حق رفع العلم الأزرق

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

حصلت شواطئ دبي العامة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لموسم 2018-2019، لتلبية الشواطئ لجميع المتطلبات التي تضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجودة المياه البحرية، والتعليم البيئي، والإدارة البيئية، بالإضافة إلى السلامة العامة والخدمات، وبما يحقق قيمة مضافة لبيئة ومجتمع الإمارة.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي إن "حصول شواطئ دبي على اعتماد العلم الأزرق هو تأكيد على التزام البلدية بجعل الشواطئ (شواطئ جميرا الأولى والثانية والثالثة، وشواطئ أم سقيم الأولى والثانية) منطقة جذب سياحية وواجهة جمالية، ومتنفسا ترفيهيا آمنا عالمي المواصفات، تتوفر به خدمات عصرية وعوامل الراحة والأمان لكافة شرائح المجتمع، خاصة العائلات، وفقا لأرقى وأفضل المعايير والمواصفات وبما يتلاءم مع تطلعات الجمهور واحتياجاتهم المستقبلية ويواكب خطة دبي المستقبلية 2021".