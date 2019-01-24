«كهرباء الشارقة» تخفض تعرفة «التملك الحر» لغير المواطنين

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تخفيض وتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء، التي تحصلها في فئة «التملك الحر» وسكن المقيمين، الذين يسكنون في مبانٍ يملكها غير مواطنين.

كما أعلنت «إلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة، التي يتم تطبيقها حالياً، وتبلغ 45 فلساً لكل كيلوواط، إذ تم تخفيضها بنسبة تصل إلى 37.7%، لعدد كبير من المشتركين، والعودة إلى نظام الشرائح، وتطبيقه على الفئات السكنية من شقق ومنازل».

وذكرت الهيئة أن الإجراء الجديد سيبدأ اعتباراً من فاتورة استهلاك شهر يناير الجاري، أسوة بالإجراء الذي قررت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تطبيقه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، إن المبادرة سيتم تطبيقها على الفئات السكنية من شقق ومنازل، وتم اتخاذها تزامناً مع عام التسامح.