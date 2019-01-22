سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم "1 " لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

ونص القرار الإداري على أن يشكل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي في إمارة الشارقة برئاسة السيدة عفاف إبراهيم المري وعضوية كل من "جاسم محمد الحمـادي أمينا عاما وحميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبدالله الخيال وعيسـى هلال الحزامي ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي وفاطمة موسى البلوشـي وإيمان راشد سيف".. على أن يوزع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.