«الرقابة الغذائية» يغلق منشأة «شهزاد أحمد للخضار والفواكه» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة «شهزاد احمد للخضار والفواكه»، الواقعة في شارع الميناء في مدينة أبوظبي، لمخالفتها للقانون، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الإدارة أفاد بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات الخاصة بضمان سلامة المنتج في جميع الأوقات، وتكرار رصد مخالفات لبنود مختلفة، إضافة إلى عدم تجاوب مسؤول المنشأة مع إجراءات الجهاز.

وأكد أن أمر الإغلاق سيستمر مادامت أسبابه موجودة، مضيفاً أن القرار سبقه إنذاران نهائيان وجههما مفتشو الجهاز خلال أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وتحرير أربع مخالفات للمنشأة خلال يناير وفبراير ومارس من العام الماضي، ويناير الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق بحق المنشأة تتمثل في سوء نظافة المحل، ووجود مواد غير غذائية، كخزان الوقود ومولد الكهرباء والأصباغ، في مكان تخزين الغذاء.