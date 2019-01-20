حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2019م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.

ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي:

- الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاتها.

- استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.