إنشاء مدرسة مليح في أبوظبي بـ 129 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة مشروع مدرسة مليح (حلقة ثانية وثالثة – بنات) في مدينة شخبوط التي تأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل المجموعة الأولى، وذلك بكلفة تقارب الـ129 مليون درهم وعلى مساحة قدرها 50 ألف متر مربع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني في الشركة، المهندس علي الحاج المحيربي، إن طاقة المدرسة الاستيعابية تبلغ 2100 طالبة، وتتضمن 70 فصلاً، إلى جانب صالة ومسبح وملاعب خارجية وغرف للموسيقى ومختبرات وغيرها. وأفاد بأن المشروع يتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام، أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم.

وأكد المحيربي أن «مساندة» حرصت في تنفيذها المشروع على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة.