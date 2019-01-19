حاكما الشارقة وأم القيوين يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي

المصدر: عجمان-وام

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا نجل الفقيدة اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الروضة بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على روح المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي التي وافتها المنية أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم الشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مستشار حاكم رأس الخيمة والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان والشيخ سلطان بن علي النعيمي وعبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين وكبار المسؤولين.

وشيع جثمان المغفور لها بعد ذلك إلى مثواها الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة والشيوخ وجموع المعزين واجب العزاء والمواساة إلى شيوخ آل النعيمي وشيوخ آل المعلا ونجل المغفور لها الشيخ حميد بن أحمد المعلا .. كما تقبل الشيوخ العزاء من الأعيان والوجهاء والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومديري الدوائر وكبار المسؤولين الذي شاركوا في تشيع جثمان المغفور لها .. داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.