سفارة الإمارات في أستانا تدشن مشروع الحقيبة المدرسية

المصدر: أستانا ـ وام

دشنت سفارة الدولة في أستانا مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب في جمهورية كازاخستان، في إطار علاقات التعاون التي تتميز بها الدولتان، وضمن مبادرات «عام التسامح»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

حضر حفل التدشين نائبة عمدة مدينة أستانا، ملكة بيكتوروفا، ورئيسة هيئة التعليم في أستانا، أنوار جانغوزين، ونائب رئيس هيئة التعليم، دولات جيكيبايف.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، إن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع مبادرة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية، بتوزيع الحقائب المدرسية على طلبة المدارس، وفي سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.

وأعرب السفير عن تطلعاته إلى استمرار هذا التعاون الإنساني والإنمائي، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى تطلعات القيادة في البلدين الصديقين.