53 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال 2018

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن إجمالي عدد المسافرين، عبر منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية، خلال العام الماضي، بلغ 53 مليون مسافر. وحصلت المنافذ الجوية على النصيب الأكبر من مجموع حركة الدخول والخروج إلى دبي، بإجمالي 50 مليون مسافر، كما حصلت الإدارة على 24 مواصفة عالمية خلال العام الماضي.

وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد المري، خلال مؤتمر صحافي أقيم، أمس، أن نسبة سعادة المتعاملين مع الإدارة بلغت 94%، مضيفاً أن «دبي إحدى أكثر مدن العالم جذباً للزائرين والسياح، والباحثين عن عمل»، لافتاً إلى التزام الإدارة بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية عبر مطارات دبي، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون مطار دبي الدولي «بوابة السلام» التي تطل منها كل شعوب العالم، وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر.

وقال المري: «إن 119 ألفاً و652 شخصاً استفادوا من مبادرة (احمِ نفسك بتعديل وضعك) في دبي، خلال الفترة من الأول من أغسطس إلى 31 ديسمبر الماضيين، حيث أجرت الإدارة 13 ألفاً و843 طلب تعديل وضع، و6288 إقامة جديدة، فضلاً عن تجديد 18 ألفاً و430 إقامة، وإصدار 35 ألفاً و549 تأشيرة للباحثين عن عمل، و30 ألفاً و387 تصريح مغادرة. كما استفاد منها 1212 من متضرري الحروب والكوارث».

ووفقاً للمري، أظهرت الإحصاءات إنجاز 13 مليوناً و250 ألفاً و419 إذن دخول خلال العام الماضي.

كما أظهرت ارتفاع نسبة المكالمات التي تلقاها مركز اتصال «آمر»، مقارنة بعام 2017 بنسبة 10%، إذ بلغ عددها مليوناً و595 ألف مكالمة، فيما ارتفعت نسبة كفاءة الخدمة بنسبة 8%.

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ألفاً و652 شخصاً استفادوا من مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» في دبي.