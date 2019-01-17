«خليفة الإنسانية» تقدم مساعدات عاجلة للاجئين السوريين في لبنان

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة خليفة الإنسانية حملة جديدة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة خمسة ملايين دولار، بما يعادل 18.4 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية، إن هذه التوجيهات الكريمة من القيادة تأتي امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات في مساعدة اللاجئين السوريين في كل المحافظات اللبنانية، وتخفيفاً عن الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على الحد من معاناة النازحين السوريين، خصوصاً في فصل الشتاء والبرد، وما تعانيه الأسر السورية النازحة الأكثر فقراً المنتشرة في الأراضي اللبنانية كافة.

وأضاف المصدر أن العواصف المتتالية أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار، ودمرت الخيام وأتلفت الفرش والمواد الغذائية وكل ما يمتلكونه، وزادت من بؤس سكانها، حيث يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس.

• 18.4 مليون درهم قيمة حملة الإغاثة الجديدة للنازحين السوريين في لبنان.