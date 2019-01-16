بتوجيهات محمد بن راشد .. حمدان بن محمد يطلق "مجالس دبي للمستقبل"

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم "مجالس دبي للمستقبل" منصة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف مجالس دبي للمستقبل إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن مجالس دبي للمستقبل التي تشكلت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل ضرورة لتشكيل البنية الاستشارية وبيت الخبرة الوطني المتخصص في رسم ملامح مستقبل القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي، وستعمل على تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس، وستدعم جهود تأهيل الخبراء والمتخصصين في مجالات تصميم المستقبل في القطاعات الحيوية.

وقال سموه: "مجالس دبي للمستقبل شبكة عالمية رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية وتعزز إمكانات النجاح والتميز والإنجاز، نستلهم فيها الرؤى السديدة لقيادتنا في جهودنا لصناعة المستقبل، ومواجهة التحديات التي ينطوي عليها، بما يعزز قدراتنا ويدعم جهودنا لتوظيفها في خدمة مواطني دبي وسكانها، ويمكننا من أن نكون سباقين عالمياً في تخطيط مستقبل القطاعات الرئيسية وإنشاء قطاعات جديدة تعزز ريادتنا".

وستعقد مجالس دبي للمستقبل اجتماعات لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية في مدينة دبي بمشاركة مديري الهيئات الحكومية في مدينة دبي والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل.

وسيدير هذه المجالس نخبة من المسؤولين في دولة الإمارات، يتوزعون على النحو التالي:

مجلس دبي لمستقبل النقل برئاسة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

مجلس دبي لمستقبل المواهب برئاسة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

مجلس دبي لمستقبل الإعلام برئاسة منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مجلس دبي للذكاء الاصطناعي برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.

مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي.

مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني برئاسة سعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المدير العام للمكتب التنفيذي لإمارة دبي.

مجلس دبي لمستقبل أمن المجتمع برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية برئاسة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

مجلس دبي لمستقبل المدن برئاسة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

مجلس دبي لمستقبل الطاقة برئاسة سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

مجلس دبي لمستقبل التعليم برئاسة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية برئاسة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية برئاسة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية.

وستشهد المجالس إطلاق مبادرات نوعية هادفة إلى تطوير حلول للتحديات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى إعداد تقارير ودراسات سنوية تسلط الضوء على أهم القضايا الراهنة والفرص المتوقعة، والمساهمة في إعداد أطر العمل والخطط الاستراتيجية لتنفيذ المقترحات.