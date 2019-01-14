الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب الخفيف صباحا وغائما جزئيا أحيانا وتتكاثر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية بعد الظهر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحر متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط قد يضطرب أحيانا في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون الطقس الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س..أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويوم الاربعاء يكون صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا. والرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س..فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس مغبرا وغائما جزئيا وتتكاثر السحب تدريجيا على البحر والجزر وشمال الدولة ويحتمل سقوط بعض الأمطار في المساء والليل كما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا وتكون قوية على البحر ليلا ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا خاصة غربا.. والرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س على البحر.. البحر متوسط إلى مضطرب يصبح شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج وبحر عمان.

أما يوم الجمعة فيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم صباحا على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية كما تستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية السرعة أحيانا بالتأثير على الدولة وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س على البحر.. فيما يكون لبحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.